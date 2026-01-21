Haldun Dormen'den Kötü Haber: Gelini Ayşe Arman Açıkladı 'Durum Çok Parlak Değil'

Gazeteci Ayşe Arman, entübe halde yoğun bakımda tedavisi süren kayınpederi Haldun Dormen’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, “Durum çok parlak değil” ifadelerini kullandı.

Haldun Dormen'den Kötü Haber: Gelini Ayşe Arman Açıkladı 'Durum Çok Parlak Değil'
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen’in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama, gelini gazeteci Ayşe Arman’dan geldi. Arman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 97 yaşındaki usta sanatçının entübe sürecinin devam ettiğini ve durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

YOĞUN BAKIMDA ÜÇÜNCÜ HAFTA

6 Ocak’ta hastaneye kaldırılan Haldun Dormen’in, 12 Ocak’ta entübe edildiği oğlu Ömer Dormen tarafından duyurulmuştu. O tarihten bu yana yoğun bakımda tedavi altında olan sanatçının, hayati fonksiyonlarının makinelerle desteklendiği öğrenildi.

“BÖBREK, KALP, AKCİĞER HEP MAKİNEYE BAĞLI”

Ayşe Arman, kayınpederinin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri ve ailesinin yaşadığı zor süreci şu sözlerle aktardı:

"3 haftadır hastane... Ömer zoom toplantılarını buradan yapıyor. Her gün geliyoruz. Görüş saatlerinde görüyoruz. Bütün yoğun bakım aileleriyle yakın olduk. Acılarına da ortak olduk. Bir kısmı kaybetti yakınlarını. Onlarla ağladık. Biz hâlâ beklemedeyiz. Entübe hâlâ devam. Çok parlak değil durum. Makinelerle stabil. Böbrek, kalp, akciğer hep makineye bağlı. Bilmiyorum artık ne olacak, bekliyoruz. Onun için ne hayırlıysa o olsun. İçimden çok post koymak filan gelmiyor. Sadece gündemle ilgili bir şeyler paylaşıyorum. Tadım tuzum yok. böyle..."

SANAT DÜNYASI ENDİŞEYLE BEKLİYOR

Ayşe Arman’ın paylaşımı sonrası, sanat camiası ve sevenleri Haldun Dormen için geçmiş olsun mesajlarını iletmeye devam ederken, usta tiyatrocunun sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

