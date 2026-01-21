Megastar Tarkan'ın Konserinde Cem Yılmaz Sürprizi: Volkswagen Arena’da Unutulmaz Anlar... 'Kuzu Kuzu' Düeti Sosyal Medyayı Salladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul’da verdiği konserlerle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Volkswagen Arena’daki konser serisinin üçüncü gecesinde ise sahneye çıkan sürpriz isim ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu. İkilinin birlikte seslendirdiği ‘Kuzu Kuzu’ şarkısı ve eğlenceli performansları geceye damga vurdu.

'KUZU KUZU' DÜETİ SALONU COŞTURDU

Sanat ve magazin dünyasından birçok ünlü ismin izlediği konserde Tarkan, yakın arkadaşı Cem Yılmaz’ı sahneye davet etti. Yılmaz’ın sahneye çıkmasıyla salon adeta coşkuyla doldu. Tarkan ve Cem Yılmaz, sevilen şarkı “Kuzu Kuzu”yu birlikte seslendirirken dansları ve enerjileriyle izleyicilerden büyük alkış aldı. O anlar cep telefonlarıyla kaydedilerek kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

BANDANA VE ESPRİLER GECEYE DAMGA VURDU

Cem Yılmaz’ın cebinden çıkardığı Tarkan bandanası ve yaptığı espriler salonda kahkaha tufanı kopardı. Ünlü komedyen, “Ölmeden önce yapmanız gereken iki şeyi bu gece yaptınız” sözleriyle izleyenleri güldürdü.

“40 YILDA BİR OLAN DOĞA OLAYI” PAYLAŞIMI

Sahnedeki anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Cem Yılmaz, videosuna “40 yılda bir olan doğa olayı” notunu düşerek büyük beğeni topladı.

KONSER MARATONU 31 OCAK’A KADAR SÜRECEK

53 yaşındaki Tarkan, İstanbul’daki konserlerine 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena’da devam edecek. Sahne şovları ve sürpriz konuklarıyla dikkat çeken konser serisi, müzikseverlerden yoğun ilgi görüyor.

BİLETLER KISA SÜREDE TÜKENDİ

Satışa çıkar çıkmaz dakikalar içinde tükenen biletler, Tarkan’ın İstanbul konserlerine olan yoğun ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi