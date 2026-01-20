Pınar Altuğ’un Servet Değerindeki Lüks Evi Dudak Uçuklatan Fiyata Satıldı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, İstanbul’un gözde semti Bebek’teki Boğaz manzaralı dairesini 2,5 milyon dolara satarak yaklaşık 108 milyon liralık rekor bir gayrimenkul gelirine imza attı.

Pınar Altuğ’un Servet Değerindeki Lüks Evi Dudak Uçuklatan Fiyata Satıldı
“Çocuklar Duymasın” dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, İstanbul’un en gözde semtlerinden Bebek’te bulunan Boğaz manzaralı dairesini elden çıkardı. Lüks konutun 2,5 milyon dolara satıldığı, bu rakamın güncel kurla yaklaşık 108 milyon liraya denk geldiği öğrenildi.

Bir süredir satışta olan ve konumu ile manzarası sayesinde yoğun ilgi gören dairenin kısa sürede alıcı bulduğu belirtilirken, bu işlemle Altuğ’un yüksek tutarlı bir gayrimenkul kazancı elde ettiği ifade ediliyor.

BÖLGEDEKİ EN PAHALI SATIŞLARDAN BİRİ

Son dönemde Bebek, Arnavutköy ve Etiler hattında konut fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması dikkat çekiyor. Özellikle deniz manzaralı ve merkezi konumdaki dairelerin, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisiyle çok yüksek bedellerle el değiştirdiği biliniyor. Pınar Altuğ’un sattığı evin de, bölgede gerçekleşen en pahalı satışlar arasında yer aldığı konuşuluyor.

Ünlü oyuncunun satışın ardından yeni bir yatırım yapıp yapmayacağı ya da farklı bir semtte konut alıp almayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Altuğ cephesinden resmi bir değerlendirme gelmezken, milyonluk satış magazin ve emlak çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Gazete Magazin

