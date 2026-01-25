Köklü Liselere Mülakat mı Geliyor? MEB Noktayı Koydu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), proje okulu statüsündeki ve yüzde 1’lik dilimde yer alan liselere girişte LGS’ye ek olarak yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Son günlerde İstanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi gibi köklü okullara girişte yalnızca LGS puanının yeterli olmayacağı, yeni bir yönetmelikle yazılı sınav ya da mülakat sisteminin getirileceği yönünde haber ve paylaşımlar yapılmıştı. Bakanlık, bu iddiaların mevzuata dayanmadığını vurguladı.

GENEL DÜZENLEME DEĞİL

MEB açıklamasında, Proje Okulları Yönetmeliği’nin kamuoyunda 'proje okulu' olarak adlandırılan tüm liseleri kapsayan genel bir düzenleme olmadığına dikkat çekildi. Yönetmeliğin 8’inci maddesinin yalnızca 'özel program uyguladığı açıkça tanımlanmış ve bu statüsü mevzuatla belirlenmiş' okullar için geçerli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye’de bu kapsamda değerlendirilebilecek okulların TÜBİTAK Fen Lisesi ile BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlı olduğu belirtildi. Bu okullarda öğrenci seçiminin, merkezi sınavda belirli bir başarı diliminde yer alma şartına ek olarak, okulun uyguladığı özel programa yönelik özel sınavda başarılı olunması esasına dayandığı kaydedildi. Bakanlık, İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi ve benzeri köklü liseler için LGS dışında herhangi bir yazılı sınav veya mülakat uygulamasının söz konusu olmadığını net biçimde ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi