Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adana hava trafiği açık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, meydana gelen depremler nedeniyle Adana Havalimanı'nın trafiğe kapandığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğu belirtilerek, "Havalimanımız hava trafiğine açıktır" ifadeleri kullanıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adana hava trafiği açık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmalara ve bazı havalimanlarının son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ve ısınma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, ilk etapta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından toplam 820 kişi kapasiteli pulman, kuşetli, yemekli ve jeneratör vagonundan oluşan 14 yolcu vagonunun AFAD Başkanlığına tahsis edildiğine işaret edildi.

Deprem nedeniyle Adana Havalimanı'nın trafiğe kapandığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, "Havalimanımız hava trafiğine açıktır. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binamızda da hasar meydana gelmiştir. Malatya Havalimanı sivil uçuşlara kapalı, acil uçuşlara açıktır" bilgisi paylaşıldı.

Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleriTürkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleriGündem

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem
Ailesi göçük altında kaldı: Melisa Aslı Pamuk'un yardım çağrısı Ailesi göçük altında kaldı: Melisa Aslı Pamuk'un yardım çağrısı
Depremzedelere yardıma giden itfaiye aracı, kaza yaptı Depremzedelere yardıma giden itfaiye aracı, kaza yaptı
Star TV'nin Yalı Çapkını dizisi.. Daha yeni başlamıştı. Beklenmedik gelişme Star TV'nin Yalı Çapkını dizisi.. Daha yeni başlamıştı. Beklenmedik gelişme
Çamaşır yıkarken dikkat edilmeyen hata! Kıyafetlere zarar veriyor Çamaşır yıkarken dikkat edilmeyen hata! Kıyafetlere zarar veriyor
ÇOK OKUNANLAR
Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem: Bin 14 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 3 yaralı var Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem: Bin 14 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 3 yaralı var
Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri
Prof. Görür: Deprem bölgesindeyseniz evi terk edin Prof. Görür: Deprem bölgesindeyseniz evi terk edin
Prof. Ahmet Ercan yanıtladı: Maraş'taki deprem, İstanbul'u tetikler mi? Prof. Ahmet Ercan yanıtladı: Maraş'taki deprem, İstanbul'u tetikler mi?
7.6 büyüklüğünde deprem: Ankara'dan Kahramanmaraş'a çok sayıda kentte hissedildi 7.6 büyüklüğünde deprem: Ankara'dan Kahramanmaraş'a çok sayıda kentte hissedildi