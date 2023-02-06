Ailesi göçük altında kaldı: Melisa Aslı Pamuk'un yardım çağrısı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde teyzesi ve anneannesi enkaz altında kalan başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Ailesi göçük altında kaldı: Melisa Aslı Pamuk'un yardım çağrısı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren ve birçok ilde hissedilen depremde çok sayıda bina yıkılırken enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yeni dizisi Ego dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, teyze ve anneannesinin depremde mahsur kaldığını söyleyerek yardım çağrısında bulundu.

'ANNEANNEM VE TEYZEM BİNADA MAHSUR KALDI'

Twitter hesabından ailesinin deprem sonrası binada mahsur kaldıklarını söyleyen Melisa Aslı Pamuk, "Anneannem yürüyemiyor, hasta... Teyzem ile birlikte binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı?" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

Ailesi göçük altında kaldı: Melisa Aslı Pamuk'un yardım çağrısı - Resim : 1

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