Meral Akşener'den 'kan bağışı' çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kan bağışı çağrısında bulundu. Akşener, "Başta İYİ Parti teşkilatları olmak üzere tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum” açıklamasını yaptı. 

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Meral Akşener'den 'kan bağışı' çağrısı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı. Depremde bin 14 kişi yaşamını yitirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yurttaşlara kan bağışı yapmaları için çağrıda bulundu.

Akşener, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“Ülkemiz hepimizin içini yakan büyük bir deprem felaketiyle mücadele ediyor. Bu zorlu süreçte yaralılarımıza can olabilmek ve acılarımızı bir nebze olsun hafifletebilmek için; Başta İYİ Parti teşkilatları olmak üzere tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum.”

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