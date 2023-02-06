Cumhuriyet tarihinin ikinci büyük felaketiydi: Kahramanmaraş depremi 17 Ağustos'u geçti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Felaketin boyutu cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci felaketi 17 Ağustos Düzce depremini geçti.

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Cumhuriyet tarihinin ikinci büyük felaketiydi: Kahramanmaraş depremi 17 Ağustos'u geçti

Dün gece Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremin ilk gününde korkutucu sonuçlar ortaya çıktı. Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci felaketi 17 Ağustos Düzce depremini geçti.

Dün gece Kahramanmaraş merkezli yerel saat 04.17'de meydana gelen 7.7 şiddetinde olduğu açıklanan depremde şimdiye kadar 912 kişi yaşamını kaybederken 1385 vatandaşımız yaralandı ve 2 bin 470 kişi kurtarıldı.

Deprem Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Kayseri, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere 10 şehirden hissedildi. Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor.

Öte yandan saat 13.23'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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GÖLCÜK 1999'DA 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM İLE SARSILMIŞTI

Kahramanmaraş’taki depremin bilançosu akıllara 1999 Gölcük depremini getirdi. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi, yerel saatle 03.02'de meydana gelen deprem 7,4 şiddetinde gerçekleşti. Tüm Marmara Bölgesi, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17 bin 480 ölüm, 23 bin 781 yaralanma oldu.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK DEPREMİ ERZİNCAN'DA YAŞANDI

Türkiye'deki en büyük deprem, 27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan’da gerçekleşti. 7.9 büyüklüğünde 52 saniye süren depremin ardından 32 bin 962 kişi hayatını kaybederken 100 bine yakın kişi yaralandı. Oluşan deprem neticesinde 116 bin 720 bina yıkıldı. Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem Türkiye'nin en ciddi deprem felaketlerinden birisi olarak kayıtlarda yer alıyor.

 
 
 

Kaynak: İHA

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