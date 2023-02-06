TBMM Genel Kurulu’nun çalışmalarına bir hafta ara

Bugün sabah saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şu ana kadar 912 yurttaş yaşamını yitirirken, 5 bin 385 yurttaş yaralandı.

Saat 13.24’te de AFAD’a göre merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM’de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm siyasi parti grup başkanvekilleriyle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, siyasi partilerin uzlaşmasıyla bu hafta TBMM'nin Genel Kurul çalışmalarına bir hafta ara vermeyi kararlaştırdık. Milletvekillerimizi de bölgedeki insanlarımızın yanında olmak, onların acılarını paylaşmak ve onlara destek olmak üzere görevlendireceğiz” dedi.