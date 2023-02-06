CHP üst yönetimi ve milletvekilleri deprem bölgelerinde görevlendirildi

CHP Grup Yönetimi’nden bugün yapılan açıklamaya göre; uçak seferlerinin iptal edilmesi ve bölgedeki havaalanlarının uçuşa kapatılması nedeniyle milletvekilleri ağırlıklı olarak karayoluyla bölgeye hareket etti. Heyetlere her ilde bir MYK üyesi başkanlık edecek.

CHP milletvekilleri, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya’da ihtiyaçların saptanması, eksikliklerin giderilmesi ve koordinasyonun sağlanması görevlerini üstlenecekler.

MYK üyeleri ve görevlendirildikleri iller şöyle:

“Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç-Kahramanmaraş,

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba-Malatya,

Parti Meclisi üyesi Gürsel Erol-Elazığ,

Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca-Adana,

Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka-Gaziantep,

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan-Şanlıurfa

Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel-Adıyaman,

Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi-Osmaniye ve Kilis

Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel-Hatay,

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın-Diyarbakır”

Kaynak: ANKA