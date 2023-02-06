Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi yıkıldı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.7 büyüklüğünde deprem, Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi de yıkıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı.
Deprem bölgesinden alınan bilgiye göre, Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi yıkıldı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 10 ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ülke genelinde kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.
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