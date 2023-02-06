GSM operatörlerinden deprem bölgesi için kararlar

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı… Deprem bölgesinde olağanüstü hal ilan edilirken, yetkililerden de uyarılar peş peşe geliyor.

Son olarak GSM operatörleri de depremden etkilenen tüm illerde kesintisiz iletişimi sağlamak için seferber oldu. Operatörler, deprem bölgesindeki bölgedeki yurttaşlara ücretsiz konuşma, SMS ve internet paketi tanımladı.

VODAFONE

Vodafone Türkiye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremden dolayı derin üzüntü duyduk. Afet bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet paketi tanımlanmaktadır. Afet bölgesinde fatura borcu nedeniyle GSM hatları kapalı/kısıtlı olan müşterilerimizin hatları acil iletişim ihtiyaçları için açılmıştır" ifadelerini kullandı.

TURKCELL

Turkcell'den alınan bilgiye göre, şirketin, tüm imkanlarıyla deprem bölgesindeki insanların iletişim ihtiyaçlarını kesintisiz sürdürmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Afet bölgesindeki tüm kullanıcılarımıza ücretsiz görüşme, SMS ve internet içeren Acil İletişim Paketi ile bölgedeki arama kurtarma ekiplerine Kahraman Paketi tanımlayarak iletişim desteği veriyoruz. Ayrıca, borcu nedeniyle kapalı olan müşterilerimizin hatları acil iletişim ihtiyaçlarının karşılanması amaçlı olarak açılarak paket tanımlamaları gerçekleştirilmiştir.

Afette zarar gören baz istasyonlarımızı hızla hizmete alırken, bölgeye çok sayıda mobil baz istasyonları, jeneratörler, uydu hizmeti verebilen mobil araçlar ve çevre illerden ekipler sevk ediyoruz. Bu zor günlerde depremden etkilenen illerimizdeki tüm vatandaşlarımıza destek olmak için elimizdeki tüm imkanları seferber etmeyi sürdüreceğiz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

TÜRK TELEKOM

Türk Telekom da afet bölgelerindeki iletişim ihtiyacı için bilgilendirme ve seferberlik başlattı.

Depremin en yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş'ta öncelikli alanlarda konumlandırılan acil iletişim ve mobil iletişim araçları, bölgedeki vatandaşlara ücretsiz iletişim hizmeti sunuyor.

AFAD'ın daveti üzerine 105 kişilik Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) deprem bölgesine hareket ederek yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine destek vermeye başladı. Bölgeye çadır, battaniye ve uyku tulumları sevk edildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların akıllı cihazları için Türk Telekom mağazalarında taşınabilir şarj cihazı (powerbank) desteği sağlanıyor.

Mobil baz istasyonları da bölgeye sevk edilirken, vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklendi.

Bölge halkı için WiFi internet noktaları ücretsiz kullanılma sunuldu. Bunun yanı sıra iletişime kapalı olan müşterilerin mobil, internet ve sabit hatları görüşmeye açıldı.

Bölgede bulunan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenirken, ankesörlü telefonlardan yurt içinde tüm yönlere iletişim ücretsiz kullanıma sunuldu.

Kaynak: AA