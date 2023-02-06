İstanbul'dan bin 93 personel deprem bölgesine gitti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 7 uçakla 1093 personelin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen illere hareket ettiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 7 uçakla 1093 personelin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen illere hareket ettiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, "İstanbul'umuzdan, AFAD arama-kurtarma, sağlık, jandarma, emniyet, büyükşehir itfaiye ve ilçe belediyelerine ait ekiplerimizden oluşan 1093 personelimiz 7 uçakla deprem bölgesine hareket etti. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA