3 ilde havalimanları uçuşlara kapatıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7.4 şiddetindeki depremin ardından Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş havalimanları uçuşlara kapatıldı.

3 ilde havalimanları uçuşlara kapatıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı.

Kahramanmaraş ve Gaziantep Havalimanları sadece yardım ve arama kurtarma ekiplerini taşıyan uçakların iniş ve kalkışına izin veriliyor. Öte yandan depremden dolayı pisti hasar gören Hatay Havalimanı ise tüm uçuşlara kapatıldı.

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