Depremzedelere yardıma giden itfaiye aracı, kaza yaptı

Deprem bölgesine destek için giden itfaiye aracıyla minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Son Güncelleme:
Depremzedelere yardıma giden itfaiye aracı, kaza yaptı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen ve çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’nin birçok yerinden olduğu gibi Antalya’dan da bölgeye yardım ekipleri yola çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait tam donanımlı itfaiye aracı, Manavgat Gündoğdu Mahallesi’nde kaza yaptı. Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan M.’nin kullandığı itfaiye aracı siren çalarak, Gündoğdu Turizm yolundan D-400 Karayolu’na çıkan Mustafa Ö. idaresindeki minibüsle çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

ANNESİNİN BAŞINDAN UZUN SÜRE AYRILMADI

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobildeki 4 kişi, sıkıştıkları araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, 78 yaşındaki Şükran Kulaksız’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan araç sürücüsü Mustafa Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aleyna Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada başından yaralanan Temel Ö. ise sağlık ekiplerinin ve vatandaşların ısrarına rağmen yaşamını yitiren annesinin başından uzun süre ayrılmadı. Yüzünden yaralanan, burnundan kan gelen Temel Ö., annesinin elini öpüp cenazesi başında gözyaşı döktü. Temel Ö., uzun ısrarların ardından ambulansla hastaneye gitti. Kazanın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Şükran Kulaksız’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleriTürkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleriGündem

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatı Bıçak’a 7 ay hapis cezası Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatı Bıçak’a 7 ay hapis cezası
Doğuştan 3 gizemli 3 burç insanı! Onları çözmek çok zor Doğuştan 3 gizemli 3 burç insanı! Onları çözmek çok zor
Meral Akşener'den 'kan bağışı' çağrısı Akşener'den 'kan bağışı' çağrısı
Ailesi göçük altında kaldı: Melisa Aslı Pamuk'un yardım çağrısı Ailesi göçük altında kaldı: Melisa Aslı Pamuk'un yardım çağrısı
Cumhuriyet tarihinin ikinci büyük felaketiydi: Kahramanmaraş depremi 17 Ağustos'u geçti Kahramanmaraş depremi 17 Ağustos'u geçti
Çamaşır yıkarken dikkat edilmeyen hata! Kıyafetlere zarar veriyor Çamaşır yıkarken dikkat edilmeyen hata! Kıyafetlere zarar veriyor
ÇOK OKUNANLAR
Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem: Bin 14 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 3 yaralı var Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem: Bin 14 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 3 yaralı var
Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri
Prof. Görür: Deprem bölgesindeyseniz evi terk edin Prof. Görür: Deprem bölgesindeyseniz evi terk edin
Prof. Ahmet Ercan yanıtladı: Maraş'taki deprem, İstanbul'u tetikler mi? Prof. Ahmet Ercan yanıtladı: Maraş'taki deprem, İstanbul'u tetikler mi?
7.6 büyüklüğünde deprem: Ankara'dan Kahramanmaraş'a çok sayıda kentte hissedildi 7.6 büyüklüğünde deprem: Ankara'dan Kahramanmaraş'a çok sayıda kentte hissedildi