'Uğur Mumcu' Davasında Flaş 'Mehmet Ağar' Gelişmesi

Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un cinayetlerini de içeren "Umut davası"nın duruşması bugün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

MEHMET AĞAR TANIK OLARAK DİNLENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme yine davanın sanığı Oğuz Demir'in ve ailesinin Türkiye'de yaşayıp yaşamadığına ilişkin fiili araştırma yapılması için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazı gönderilmesi kararını da aldı.

Duruşma ise 12 Mayıs'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un cinayetlerinin ele alındığı Umut davasının 16 Ocak’ta görülecek duruşmasında dönemin dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın tanık olarak dinlenilmesi ve İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne yeniden müzekkere yazılarak sanık Oğuz Demir ve ailesinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkıp çıkmadığına ilişkin araştırma yapılmasının istenmesi talepleri karara bağlanması bekleniyordu.

Kaynak: Haber Merkezi