Cumartesi İnsanları'ndan Yargıtay'ın 'Faili Meçhul' Kararına Tepki: 'Bu Ah Elbet Sizden Çıkacak'

19 faili meçhul cinayeti işlediği iddiasıyla eski bakan Mehmet Ağar'ın da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkındaki beraat kararı onandı. 19 faili meçhulün arasında yer alan Mecit Baskın'ın oğlu sosyal medyadan gösterdiği tepkide "Bu gün aralarında Babam Mecit Baskın’ın da yer aldığı 19 yurttaşın gözaltına alınıp katledilmesinden sorumlu Mehmet Ağar yargı eli ile aklandı” dedi.

Son Güncelleme:
Cumartesi İnsanları'ndan Yargıtay'ın 'Faili Meçhul' Kararına Tepki: 'Bu Ah Elbet Sizden Çıkacak'

1993-96 yılları arasında 19 faili meçhul kalan cinayeti işlediği iddiasıyla açılan, aralarında eski bakan Mehmet Ağar’ın da bulunduğu 18 hakkındaki davada verilen beraat ve zamanaşımı kararları Yargıtay tarafından onandı.

Cumartesi İnsanları'ndan Yargıtay'ın 'Faili Meçhul' Kararına Tepki: 'Bu Ah Elbet Sizden Çıkacak' - Resim : 1

Kararın onanmasının ardından, 1993-96 yılları arasında 19 faili meçhul arasında yer alan Mecit Baskın’ın oğlu Eren Baskın, karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Açıklamasında, “Bu gün aralarında Babam Mecit Baskın’ın da yer aldığı 19 yurttaşın gözaltına alınıp katledilmesinden sorumlu Mehmet Ağar yargı eli ile aklandı” ifadelerini kullanan Baskın, “İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmaz!” dedi.

Baskın paylaşımının tamamında şunları kaydetti:

“Bu gün aralarında Babam Mecit Baskın’ın da yer aldığı 19 yurttaşın gözaltına alınıp katledilmesinden sorumlu Mehmet Ağar yargı eli ile aklandı. Yargıtay tüm gerçekliklere ve onlarca tanıklığa rağmen verilen beraat hükmünü onadı.

Mecit Baskın davası zaman aşımı ile düşürüldü. Bu fotoğraf karesini gördüğümde Ankara Faili Meçhul cinayetler davası dosyasının zaman aşımı sebebi ile düşürüleceğini biliyordum. Mazlumların çıkaramadığı ses olacağız diye iktidara gelenler eli kanlı katilleri koruyarak fikirlerini iktidara taşıdılar. Bu ah elbet sizden çıkacak!

Onlarca insanımızı katleden bu karanlık zihniyete karşı mücadelemizin önünü kesebilmek için hukuku paramparça ettiler. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmaz! Ama bizler mücadele etmeye devam edeceğiz.

Öyle evinizde torunlarınızın başını keyifle okşayamayacağınız bir hukuk düzeni kurmak boynumuzun borcudur. Sokaklar bizimdir…”

Faili Meçhul Cinayetlerin Üstünü Kapadılar! Mehmet Ağar ve Arkadaşlarının Beraatleri OnandıFaili Meçhul Cinayetlerin Üstünü Kapadılar! Mehmet Ağar ve Arkadaşlarının Beraatleri OnandıGüncel
Karanlık devam ediyor: 90'ların faili meçhul sanıklarına beraat kararıKaranlık devam ediyor: 90'ların faili meçhul sanıklarına beraat kararıGüncel

Etiketler
Faili meçhul Mehmet Ağar
Son Güncelleme:
Dikkat Çeken Yeni Trafik Levhaları: Gören Tekrar Tekrar Bakıyor Dikkat Çeken Yeni Trafik Levhaları: Gören Tekrar Tekrar Bakıyor
Herkes Eleştirdi, Nagehan Alçı Destek Verdi: 'Bu Kadar Kıyamet Koparacak Ne Dedi Numan Bey?' 'Bu Kadar Kıyamet Koparacak Ne Dedi Numan Bey?'
1 Asırlık Ömür Yaşadılar, Peki Nasıl? Bu 4 Besini Sofralarından Asla Eksik Etmemişler 1 Asırlık Ömür Yaşadılar, Peki Nasıl? Bu 4 Besini Sofralarından Asla Eksik Etmemişler
Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi