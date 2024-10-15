Cumartesi İnsanları'ndan Yargıtay'ın 'Faili Meçhul' Kararına Tepki: 'Bu Ah Elbet Sizden Çıkacak'

1993-96 yılları arasında 19 faili meçhul kalan cinayeti işlediği iddiasıyla açılan, aralarında eski bakan Mehmet Ağar’ın da bulunduğu 18 hakkındaki davada verilen beraat ve zamanaşımı kararları Yargıtay tarafından onandı.

Kararın onanmasının ardından, 1993-96 yılları arasında 19 faili meçhul arasında yer alan Mecit Baskın’ın oğlu Eren Baskın, karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Açıklamasında, “Bu gün aralarında Babam Mecit Baskın’ın da yer aldığı 19 yurttaşın gözaltına alınıp katledilmesinden sorumlu Mehmet Ağar yargı eli ile aklandı” ifadelerini kullanan Baskın, “İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmaz!” dedi.

Baskın paylaşımının tamamında şunları kaydetti:

“Bu gün aralarında Babam Mecit Baskın’ın da yer aldığı 19 yurttaşın gözaltına alınıp katledilmesinden sorumlu Mehmet Ağar yargı eli ile aklandı. Yargıtay tüm gerçekliklere ve onlarca tanıklığa rağmen verilen beraat hükmünü onadı.

Mecit Baskın davası zaman aşımı ile düşürüldü. Bu fotoğraf karesini gördüğümde Ankara Faili Meçhul cinayetler davası dosyasının zaman aşımı sebebi ile düşürüleceğini biliyordum. Mazlumların çıkaramadığı ses olacağız diye iktidara gelenler eli kanlı katilleri koruyarak fikirlerini iktidara taşıdılar. Bu ah elbet sizden çıkacak!

Onlarca insanımızı katleden bu karanlık zihniyete karşı mücadelemizin önünü kesebilmek için hukuku paramparça ettiler. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmaz! Ama bizler mücadele etmeye devam edeceğiz.

Öyle evinizde torunlarınızın başını keyifle okşayamayacağınız bir hukuk düzeni kurmak boynumuzun borcudur. Sokaklar bizimdir…”