Karanlık devam ediyor: 90'ların faili meçhul sanıklarına beraat kararı

İlk duruşması 16 Nisan 2014'te yapılan Faili Meçhul Cinayetler davasında, 13 Aralık 2019'da karar açıklanmış; buna göre, yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel hakkındaki kamu davası düşürülmüştü.

İranlı Lazem Esmaeili ve Asker Smitko'nun öldürülmesine ilişkin Mehmet Ağar, Mahmut Yıldırım, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki kamu davasının ayrılması kararlaştırılmış; Ağar'ın da aralarında bulunduğu bütün sanıkların, diğer 17 cinayet yönünden beraatlerine hükmedilmiş, karar daha sonra istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesi, 5 Nisan 2021'deki kararında, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, emekli Yarbay Korkut Eken ve eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu.

BERAAT KARARI ÇIKTI

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma bugün görüldü.

Duruşmada Aralarında Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin'in de yer aldığı failler hakkında beraat kararı çıktı.

"HUKUK KATLİAMI İŞLENDİ"

Katledilenler arasında bulunan Mecit Baskın'ın oğlu Eren Baskın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "11 yıldır süren mahkeme de onlarca delil ve tanıklık olmasına rağmen bir hukuk katliamı işlenerek tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi" diye yazdı.

Dava sürecindeki hukuksuzluklara ve oldu bittilere değinen Baskın, "Sokaklarda failimeçhul cinayete giden sevdiklerimizin hesabını sormaya ve bu katillere katil demeye devam edeceğiz. ‘Umutluyuz ve cesaretliyiz" dedi.

Baskın'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Ankara 1. Ağır C. M görülen ve katledilenler arasında Babam Mecit Baskın’ın da bulunduğu ‘Faili meçhul cinayetler’ davasında tüm delillere rağmen sanık Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin ve özel harekat polisleri hakkında bu gün yine beraat kararı çıktı! Çok üzgünüm.

11 yıldır süren mahkeme de onlarca delil ve tanıklık olmasına rağmen bir hukuk katliamı işlenerek tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi. 11 yılda tam 41 hakimin değiştiği, 16 savcının görev aldığı mahkeme sürecinde ‘yüz yüzelik, alenilik’ normları hiçe sayıldı. Sanıklarla yüz yüze gelip soru sorma hakkımız elimizden alındı. Savcı çok ilginç bir biçimde tüm sanıkların vareste tutulması için talepte bulundu ve bu kabul gördü. Evet yanlış duymadınız; Bunu sanıklar değil savcı talep etti.

Fikri Sağlar, Kutlu Savaş, Tuncay Özkan, Mehmet Eymür, Uğur Dündar ve bir çok ilgilinin vermiş olduğu ifadelerde ; bu cinayetlerin gerçek olduğu ve devlet içinde devlet adına bu cinayetleri işleyenlerin var olduğunu beyan ettiler.

İsrail’den alınan UZİ VE GLOCK marka silahlar envantere kaydedilmeden Antalya’da İbrahim Şahin ve Korkut Ekene teslim edildi. Bu silahlardan 10 tanesi kaybedildi. Bu davadaki maktullerin bir çoğunun vücudundan çıkan mermi çekirdekleri incelendiğinde atışların UZİ VE GLOCK marka silahlardan çıktığı belirlendi. Yine kaybolan bir silah Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı’nın üzerinden çıktı. Türkiye’nin ilk telefon dinleme tapelerinden elde edilen ses kayıtlarında cesedi bulunamayan Tarık Ümit ile Korkut Eken, katledilen insanlarınızın üzerinden çıkan değerli eşyalar için kavga ediyordu.

Mehmet Ağar’ın daha önce de suç işlemek için kurulan silahlı örgüt faliyetleri sebebi ile cezası Yargıtayda kesinleşmiş ve cezaevine girmişti. Normal şartlarda denetim ile dışarı çıkan Mehmet Ağar hakkında 2011 yılında yeni bir soruşturma açılınca ve konusu da aynı suç tipi olunca denetimi bozulduğundan tutuklanması gerekirken eski suçu hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapılmış ve ilk suçu hakkında inanılmaz bir biçimde beraat kararı alınmıştı.

11 yıllık mahkeme süresince Mehmet Ağar’ı mahkeme salonuna getiremedik. Hiç bir zaman kendisine soru soramadık. Bir pazar günü adliye kendisine özel olarak açıldı. Bir ara karar ile kendisine özel bir celse açıldı ve üç satırlık bir savunma alındı. Pek tabi biz maktul yakınlarına ve avukatlarına haber verilmedi. Bizler uzun zamandır adalet talep ediyoruz.

Her ne kadar bu gün tüm deliller ve daha sayamadığım yüzlerce hukuksuz uygulamaya rağmen beraat kararı verilsede bizim adalet mücadelemiz daha yeni başlıyor. Sokaklarda failimeçhul cinayete giden sevdiklerimizin hesabını sormaya ve bu katillere katil demeye devam edeceğiz.

‘Umutluyuz ve cesaretliyiz’"