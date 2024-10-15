Herkes Eleştirdi, Nagehan Alçı Destek Verdi: 'Bu Kadar Kıyamet Koparacak Ne Dedi Numan Bey?'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tepki çeken Anayasa'nın 3. maddesi açıklamalarına Nagehan Alçı'dan destek geldi. Alçı, "Bu kadar kıyamet koparacak ne dedi Numan Bey?" dedi.

Herkes Eleştirdi, Nagehan Alçı Destek Verdi: 'Bu Kadar Kıyamet Koparacak Ne Dedi Numan Bey?'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesindeki "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin de değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" demişti.

Herkes Eleştirdi, Nagehan Alçı Destek Verdi: 'Bu Kadar Kıyamet Koparacak Ne Dedi Numan Bey?' - Resim : 1

KURTULMUŞ: 3. MADDEYİ HEDEF ALMADIM

Kurtulmuş, tepkilere neden olan sözleri sonrası Nagehan Alçı'ya açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmanın yanlış anlaşıldığını belirterek, "Konuşmam çok bütünlüklü bir konuşmaydı. Orada iki noktaya dikkat çektim: Anayasanın ruhu ve darbeci, devletçi anlayıştan arındırılmış bir anayasa yapma gayesi. Hiçbir şekilde 3. maddeyi hedef almadım, ben bir zihniyetten bahsettim" dedi.

Kurtulmuş, tartışmaların ardından kendisine yöneltilen eleştiriler konusunda endişe duymadığını ifade ederek, "Biz kendimizden, yaptıklarımızdan ve yapmak istediklerimizden eminiz. Hiçbir şey olmaz. Beni en çok üzen ise siyasilerin trol ağzıyla konuşması. İşte bu çok acı" ifadelerini kullandı.

Herkes Eleştirdi, Nagehan Alçı Destek Verdi: 'Bu Kadar Kıyamet Koparacak Ne Dedi Numan Bey?' - Resim : 2

NAGEHAN ALÇI'DAN KURTULMUŞ'A DESTEK

Nagehan Alçı ise Kurtulmuş'un sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile ilgili eleştiri fırtınasını şaşırarak izliyorum. Hiçbir şey konuşamazsak nasıl anayasa yapacağız? Bu kadar kıyamet koparacak ne dedi Numan Bey?

'Devletin milleti olmaz, milletin devleti olur.' Bu yaklaşım yanlış mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Biz önce devlet değil, önce insan, sonra devlet anlayışını yerleştirdik' sözünden öz itibarıyla ne farkı var?"

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