Timur Cihantimur İçin Karar Günü: Türkiye'ye İade Edilecek mi?

İstanbul’da 1 Mart gecesi ehliyetsiz araç kullanırken karıştığı kazada Oğuz Murat Aci isimli vatandaşının hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan Timur Cihantimur ile ilgili kritik karar bugün çıkabilir.

Olayın ardından annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçtıktan sonra yalanan Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesi için süreç devam ederken, ABD’li yargıç Donald Cabell’in bugün karar vermesi bekleniyor.

EYLEM TOK İLE DAVALAR AYRILDI

Cihantimur ve annesi Eylem Tok, ABD’ye kaçmalarının ardından 14 Haziran’da Boston’da yakalandı. Mahkeme, ilk duruşmada, Cihantimur ve annesinin Türkiye’ye iade davalarının ayrı olarak ele almasına hükmetti.

Cihantimur’un avukatları, müvekkillerinin Türkiye’ye iade edilmek istemediğini ve Aci’nin ölümüne neden olan olayın bir kaza olduğu savunmasını yaptı. Avukatlar, Cihantimur’un sabıkası olmadığını, ABD vatandaşı olduğunu ve Türkiye’de büyüdüğünü belirterek, gözetim altında tutulduğu koşulların son derece olumsuz olduğunu belirtti.

KEFALET İÇİN 2 MİLYON DOLARLIK TEMİNAT

Cihantimur’Un tutukluluğun devamına karar verilirken, avukatları kefaletle serbest bırakılması için Türkiye’deki babasına ait 2 milyon dolar değerindeki gayrimenkulü teminat olarak gösterdi. Mahkeme Cihantimur’un kaçma şüphesi bulunduğundan bu talebi reddetti.

Cihantimur’un Türkiye’ye iade davası sürerken, mahkemenin son olması beklenen duruşmada bir karar vermesi bekleniyor.