ABD Savcılığından Timur Cihantimur Kararı

ABD Savcılığı, İstanbul'da karıştığı trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi yazar Eylem Tok ile ülkeden kaçan Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesini talep etti.

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ABD Savcılığından Timur Cihantimur Kararı

ABD Savcılığı, İstanbul'da kullandığı araçla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve olay sonrası annesi Eylem Tok ile birlikte kaçtığı ABD'de yakalanarak tutuklu yargılanan Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesini talep etti.

Savcılık, Cihantimur’un Türkiye'ye iade kararının onay için ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunulmasını istedi. VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua Levy, Cihantimur’un yargılandığı mahkemeye sunduğu dilekçede sanığın Türkiye’ye iade edilmesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını istedi.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK Mİ?

Levy, mahkemeden ayrıca Cihantimur’un "taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Türkiye'ye iade edilebilir olduğunu tasdik etmesi için kararının ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunulmasını talep etti. Savcılık, Cihantimur’un avukatlarının daha önce hakime yaptıkları başvuruda davanın düşürülmesi talebine de itiraz etti.

Savcılık, Cihantimur'la ilgili son bir iade duruşmasının yapılması ancak Türkiye’nin iade için sunduğu delillerin değerlendirilerek anlaşmaya uygunluk ve ABD hukukunda tanımlanan tasdik için yasal gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Cihantimur’un avukatları yeniden tahliye talebinde bulunmuştu. Mahkemeye sunulan psikiyatri raporu için gizlilik talep eden avukatlar Cihantimur’un annesinin ABD’ye gitme kararına itaat ettiği savunmuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok, olayın hemen ardından Türkiye'den kaçmıştı. İki isim ABD'de kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı.

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