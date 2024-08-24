Bursa'da Krom Maden Tesisinde Korkutan Yangın!

Bursa'nın Harmancık ilçesinde faaliyet gösteren krom maden tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere 18 araç ile müdahale edildi. yangın söndürülürken, çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Bursa'da Krom Maden Tesisinde Korkutan Yangın!

Bursa'nın Harmancık ilçesinde Harmancık ilçesinde Saçaklı Mahallesi'nde CVK Madencilik'e ait krom madeninin idari binasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangının hızlıca büyümesinden kaynaklı alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Krom madeninde yanıcı ve patlayıcı maddeler ekiplerin işini zorlaştırdı. Harmancık, Büyükorhan, Orhaneli ve Bursa'daki gruplardan 10 itfaiye, 6 orman ve 1 Buski aracının müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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