Timur Cihantimur'un Avukatlarının Son Hamlesi de Tutmadı!

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur hakkında yeni gelişme yaşandı. Timur Cihantimur'un avukatlarının "cezaevindeki kötü şartlar" iddiasına yalanlama geldi.

Timur Cihantimur'un Avukatlarının Son Hamlesi de Tutmadı!

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve ABD'nin Boston kentinde annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargı süreci devam ediyor.

Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin Newark'taki cezaevinde kötü şartlar altında kaldığını öne sürerek ıslah evinin değiştirilmesini istemişti.

Cezaevinden 23 Ağustos'ta Boston Federal Mahkemesi'ne gönderilen iki sayfalık yazı ise avukatları yalanladı.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUP KAĞIT OYNUYOR!

Sabah'ın haberine göre Timur Cihantimur'un günlük yaşamı hakkında bilgiler yer alan yazıda Cihantimur'un rahat bir ortamda bulunduğu, kağıt oyunu oynadığını, haftada üç gün de yakınlarıyla video konferans yöntemiyle görüştüğü açıklandı.

Yazıda Timur Cihantimur'un ders aldığı ve belirli zamanlarda kitap okuduğu, telefon ile görüşme yapma hakkının bulunduğu da vurgulandı.

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