Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Timur Cihantimur İçin Karar Günü: Türkiye'ye İade Edilecek mi? Timur Cihantimur İçin Karar Günü
Uzun ve Sağlıklı Bir Ömür İçin Günde Kaç Adım Atılmalı? Uzmanlar Açıkladı Uzun ve Sağlıklı Bir Ömür İçin Günde Kaç Adım Atılmalı? Uzmanlar Açıkladı
Herkes Eleştirdi, Nagehan Alçı Destek Verdi: 'Bu Kadar Kıyamet Koparacak Ne Dedi Numan Bey?' 'Bu Kadar Kıyamet Koparacak Ne Dedi Numan Bey?'
Yufka Yırtılıyor Mu? 1 Kaşık Eklerseniz Yufka Yırtılmıyor ve Asla Dağılmıyor Yufka Yırtılıyor Mu? 1 Kaşık Eklerseniz Yufka Yırtılmıyor ve Asla Dağılmıyor