Öldüren Kumpirde Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı

İzmir'de kumpir yedikten sonra hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Yetkililerin, kumpirin satıldığı işletmede yaptığı incelemeler sonucu korkunç gerçek ortaya çıktı. Kumpir malzemelerinde salmonella virüsü tespit edildi.

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Öldüren Kumpirde Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Aralık 2024'te Buca'daki bir kumpircide yediği kumpirin ardından sağlık sorunları yaşayan ve iki gün içerisinde vefat eden Servet Polat'ın ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Kolluk kuvvetlerince yürütülen çalışma kapsamında, N.D'nin işletmesinde kumpir yiyen başka kişilerin de zehirlenme belirtileri göstererek hastanelere başvuruda bulundukları belirlendi.

Zehirlenen kişilerin tespit edilmesinin ardından şikayetleri alındı. İş yeri sahibi N.D. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

Öldüren Kumpirde Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı - Resim : 1

ÖLÜMCÜL VİRÜS!

Evinde ölü bulunan Servet Polat'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için alınan örneklerin incelemesinin ve otopsi raporu çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Tarım Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerince, işletmede yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden alınan numune örneklerindeki ilk incelemede salmonella virüsü bulundu.

Soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

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