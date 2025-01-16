Haliç’te Can Pazarı, Son Anda Kurtardılar

Haliç Metro Köprüsü’nde korkulukları aşarak denize düşen bir kişi deniz polisi tarafından son anda kurtarıldı. Ekipler tarafından ilk olarak tekneye çıkarılan vatandaş, daha sonra karada bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Haliç Metro Köprüsü’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre 1 kişi metro köprüsünün korkularından Haliç’e düştü.

Haliç’te Can Pazarı, Son Anda Kurtardılar - Resim : 1

Denizde hareketsiz duran adam için vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye ulaşan deniz polisi, Haliç'e düşen adamı kurtarmak için harekete geçti.

Haliç’te Can Pazarı, Son Anda Kurtardılar - Resim : 2

KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Tekneyle denize düşen adamın yanına giden polis ekipleri adamı denizden çıkardı. Tekneye alınan adam ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haliç’te Can Pazarı, Son Anda Kurtardılar - Resim : 3

Denize Düşen Kardeşlerden 27 Gündür İz YokDenize Düşen Kardeşlerden 27 Gündür İz YokGüncel

Selfie Çekerken Düştü, Tekne Üstünden Geçti: Genç Kadından Acı Haber!Selfie Çekerken Düştü, Tekne Üstünden Geçti: Genç Kadından Acı Haber!Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Haliç
Son Güncelleme:
Öldüren Kumpirde Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı Öldüren Kumpirde Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı
Denizli'de 'Ölü Bebek' Dehşeti... Her Detayı Kan Dondurucu: Sağlıkçılar Şüphelendi, Ekipler Harekete Geçti Denizli'de 'Ölü Bebek' Dehşeti... Her Detayı Kan Dondurucu
Pırasayla Yapılan Bu Börek En İyi Börek Tariflerinden Biri Seçildi Pırasayla Yapılan Bu Börek En İyi Börek Tariflerinden Biri Seçildi
Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş