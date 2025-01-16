Haliç’te Can Pazarı, Son Anda Kurtardılar
Haliç Metro Köprüsü’nde korkulukları aşarak denize düşen bir kişi deniz polisi tarafından son anda kurtarıldı. Ekipler tarafından ilk olarak tekneye çıkarılan vatandaş, daha sonra karada bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Haliç Metro Köprüsü’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre 1 kişi metro köprüsünün korkularından Haliç’e düştü.
Denizde hareketsiz duran adam için vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye ulaşan deniz polisi, Haliç'e düşen adamı kurtarmak için harekete geçti.
KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Tekneyle denize düşen adamın yanına giden polis ekipleri adamı denizden çıkardı. Tekneye alınan adam ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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