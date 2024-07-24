Selfie Çekerken Düştü, Tekne Üstünden Geçti: Genç Kadından Acı Haber!

İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde selfie çekerken denize düşen ve üzerinden tekne geçen 25 yaşındaki genç kadından kahreden haber geldi.

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Selfie Çekerken Düştü, Tekne Üstünden Geçti: Genç Kadından Acı Haber!

İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak isterken denize düşmüştü. Seyir halinde olan bir teknede kızın üzerinden geçmişti.

Başka bir teknenin kaptanı tarafından kurtarılan Kaya, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kız hayatını kaybetti. Öte yandan Kaya'nın İstanbul Arnavutköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

Haliç Metro Köprüsü'nde Facia! Selfie Çekerken Denize Düştü, Üstünden Tekne GeçtiHaliç Metro Köprüsü'nde Facia! Selfie Çekerken Denize Düştü, Üstünden Tekne GeçtiGüncel

Kaynak: İHA

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