Haliç Metro Köprüsü'nde Facia! Selfie Çekerken Denize Düştü, Üstünden Tekne Geçti

İstanbul Haliç Metro Köprüsü'nde dehşet dolu anlar yaşandı. Köprüde selfie çekmek isteyen genç kız denize düştü. Genç kız denizdeyken seyir halinde olan bir tekne üstünden geçti. Kalp masajının ardından hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Haliç Metro Köprüsü'nde Facia! Selfie Çekerken Denize Düştü, Üstünden Tekne Geçti

İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde önceki gün saat 21.30 sıralarında, 25 yaşındaki Nalan Kaya cep telefonuyla selfie çekmek istedi. O esnada genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Denizde seyir halinde olan bir tekne kızın üstünden geçerek yoluna devam etti.

Denizdeki baygın kızın yanına gelen başka bir teknedekiler, kızı çıkartarak kalp masajı yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ Mİ KAZA MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Genç kız ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kızın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olayın intihar girişimi mi yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.

Kaynak: İHA

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