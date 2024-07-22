Boşandığı Erkek Darp Etti, Çocukları Siper Oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çocuklarını görmek isteyen T.C.T. adlı kadın, A.T. adlı boşandığı erkek tarafından sokak ortasında darp etmeye başladı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı darp olayında A.T. boşandığı kadını, "Senin hakkın ölüm", "Öleceksin" diye tehdit etti.

Çocuklarının annelerine siper olduğu görüldü. T.C.T'nin ihbarı üzerine saldırgan eski eş polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden A.T. ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA