Cemaat Liderinin Oğlu Emlak Konut'a Yönetici Olarak Atandı!

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de teknik uzman yardımcısı olan Nakşibendi tarikatına bağlı Kıbrısi Cemaati’nin liderinin oğlu Ahmet Nazım Adil, kısa süre önce Uygulama Müdürü olarak görevlendirildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Ahmet Nazım Adil, atamasına ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.

Emlak Konut’ta yönetici yapılan Ahmet Nazım Adil’in, “Nazım Kıbrısi” olarak bilinen dedesi Mehmet Nazım Adil Nakşibendiliğin Hâkkâni kolunun kurucusu.

Adil’e dair şunlar biliniyor:

Cemaatin kurucusu Mehmet Nazım Adil, ezanın Arapça okunmasının yasak olduğu dönemde, Kıbrıs’a geri geldiği ilk gün Arapça ezan okudu ve bunun üzerine bir hafta hapis yattı. Serbest bırakılınca Lefkoşa’nın en büyük camii Selimiye’nin şerefesine çıkıp tekrar Arapça ezan okumuş, bunun üzerine de kendisine dava açılmıştı.

Davayı beklerken Lefkoşa’nın köylerini gezip Arapça ezan okumaya devam etmişti. Hakkında 114 dava aynı zaman diliminde açılmış ve 100 yılı aşan süre mahkûmiyeti gündeme gelmişti. Öte yandan Nazım Kıbrısi hakkında, Kıbrıs’ta 1960’lı yıllarda Türk-Rum çatışmaları baş gösterdiğinde Türklere ‘Malınızı mülkünüzü Rum’a satıp adayı terk edin’ şeklinde telkinlerde bulunduğu da iddia edildi.

Nazım Kıbrisi’nin 2014’te ölmesinin ardından cemaatin başına oğlu Muhammed Mehmet Adil geçti. Cemaatin merkezini Kıbrıs’tan İstanbul Beykoz’a taşıdı. Emlak Konut’a yönetici yapılan oğlu Ahmet Nazım Adil de cemaatin veliahtları arasında bulunuyor.