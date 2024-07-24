İçi Para Dolu Çantayı Şüpheliden Kurtarıp Sahibine Teslim Etti

İzmir'de bir şüpheli, otobüs durağında bulduğu çantayı kurcalamaya başladı. O sırada caddede seyir halinde olan sürücü, çantayı alıp sahibine teslim etti.

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İçi Para Dolu Çantayı Şüpheliden Kurtarıp Sahibine Teslim Etti

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Mithatpaşa Caddesi İzmir Narlıdere İstihkam Birliği önünde seyir halindeyken yolun karşısına geçen motosiklet sürücüsü, bir kişinin kendisine hareket çekmesi üzerine peşinden gitti. Daha sonra otobüs durağına yönelen kişinin burada bir çanta bulup kurcalaması üzerine motosikletinden inen sürücü, bulduğu çantayı kurcalayan şüpheli ile diyaloğa girdi. Çantanın kendisine ait olduğunu iddia eden şüpheli ise kısa süre sonra çantayı sürücünün üzerine atıp koşarak uzaklaştı.

BALYA BALYA PARA BULDU

Şüphelinin uzaklaşması üzerine çantayı kontrol eden motosiklet sürücüsü, önce kişisel eşyalar daha sonra da siyah bir poşet içerisinde yüklü miktarda para olduğunu fark etti. Çantada bulunan bir kartvizitle, cüzdandaki kimlikte yer alan soy isimlerin aynı olduğunu fark eden sürücü, kartvizitteki numarayı aradı ve çanta sahibinin kuzeni olduğunu öğrendi. Daha sonra kartvizitteki kişiden çanta sahibinin numarasını öğrenen sürücü, cep telefonuyla iletişime geçti.

PARA TEKLİFİNİ REDDETTİ

Telefonla iletişime geçtiği kişiden emin olmak için çantada neler olduğunu soran sürücü, çantanın sahibi olan ve öğretmen olduğu öğrenilen Tufan adlı kişinin Menderes'te oturduğunu öğrendi. Motosikletine atlayan sürücü, Menderes ilçesine doğru yola koyuldu ve çantayı sahibine teslim etti.

İçinde 400 bin lira olduğunu belirttiği çantasına kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaş, emaneti ayağına kadar getiren motosiklet sürücüsüne nasıl teşekkür edeceğini şaşırdı. Poşetin içerisinden bir balya para hediyesini kabul etmeyen sürücü, 'ben para için yapmadım' diyerek mağdur öğretmenin çay ve yemek teklifine evet dedi.

Yaşadığı olayı kayıt altına alan ve sosyal medya hesabında paylaşan sürücü, yaşanan olayın ardından "Kendi parama kavuşmuş kadar sevindim ve rahatladım" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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İzmir Hırsızlık
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