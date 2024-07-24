Polisten Kaçan Motosikletli Kaza Yaparak Can Verdi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi Başöğretmen Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yusuf Çelik (20), kendisinden şüphelenen polislerin 'dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Başöğretmen Caddesi üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, refüjün üzerinden karşı yöne geçerek sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yusuf Çelik ve arkasındaki yolcu İsa Çınar (20) yola savruldu.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde ağır yaralandıkları anlaşılan 2 genç, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan İsa Çınar’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA