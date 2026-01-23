Ufuk Özkan'dan Sevindiren Haber

Karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan için umut veren gelişme yaşandı. Kardeşi Umut Özkan, uygun donör bulunduğunu ve sürecin büyük ölçüde olumlu ilerlediğini açıkladı.

Ufuk Özkan'dan Sevindiren Haber
Yaklaşık iki yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan için sevindiren bir gelişme yaşandı. Acil karaciğer nakli bekleyen Özkan’a uygun donör bulunduğu açıklandı. Müjdeli haberi, kardeşi Umut Özkan sosyal medya hesabından duyurdu. Umut Özkan, paylaşımında donör sürecinin büyük ölçüde olumlu ilerlediğini belirterek, nakil sürecinde sona yaklaşıldığını ifade etti.

Umut Özkan, açıklamasında sürecin şu anda yaklaşık yüzde 90 oranında olumlu seyrettiğini belirterek, her şeyin planlandığı gibi ilerlemesi halinde nihai durumun pazartesi günü doktorlarla birlikte netleşeceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve tedavisi süren 50 yaşındaki Ufuk Özkan, 12 Ocak’ta sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bu süreçte birçok sanatçı sosyal medya üzerinden donör çağrısında bulunmuştu.

