Ufuk Özkan İçin Kritik Süreç! Kardeşi Son Durumu Hakkında Konuştu, Doktorlardan Yeni Karar

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, "Ağabeyim Ufuk Özkan’da üst solunum yolu enfeksiyonu gelişmiş olup, yapılan tetkikler sonucunda İnfluenza A testleri pozitif çıkmıştır. Bu nedenle, yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler kısıtlanmıştır. Burada bir kez daha önemle belirtmek isterim ki karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir" ifadelerini kaydetti.

"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet"in arasında olduğu çok sayıda film ve dizide rol alan ve rahatsızlığı sebebiyle tedavisi süren oyuncu Ufuk Özkan için kritik süreç devam ediyor.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören oyuncunun son durumuna ilişkin kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

ZİYARETLER KISITLANDI

Umut Özkan paylaşımında, "Ağabeyim Ufuk Özkan’da üst solunum yolu enfeksiyonu gelişmiş olup, yapılan tetkikler sonucunda İnfluenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu enfeksiyonun mevcut karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını özellikle vurgulamaktadır. Bu nedenle, yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler kısıtlanmıştır. Burada bir kez daha önemle belirtmek isterim ki karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir. Özellikle daha önce ağabeyimle yolu kesişmiş, onu tanıyan tiyatro ve sanat camiasından kişilerin, Instagram hesabım üzerinden benimle iletişime geçmeleri büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Organ bağışı sürecine ilişkin de paylaşımda bulunan Umut Özkan, "İstanbul ile İstanbul dışından ağabeyimin hayranları ve sevenlerinin donör olma isteği bizim için çok kıymetli. Herkese yürekten teşekkür ederiz. Ancak donör bağışı sürecinde heyet, alıcı ile verici arasındaki yakınlık ve bağ durumunu esas almaktadır. Bu nedenle özellikle sinema ve tiyatro camiasında, abimle aynı projelerde yer almış kişilerin başvuruları öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu

'ACİL DONÖR' ÇAĞRISI

Özkan'ın sağlık durumu kritikliğini korurken sanat dünyasından oyuncu için "donör çağrısı" yapıldı.

Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Yörük, Deniz Seki, Sera Tokdemir, Ecem Özkaya, Şoray Uzun, Caner Topçu, Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Hamdi Alkan, Ayçin İnci, Bülent Parlak, Melek Mosso, Talat Bulut, Bülent Şakrak, Onur Seyit Yaran ve Pelin Öztekin'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler, sosyal medya hesapları aracılığıyla Ufuk Özkan için acil donör çağırısında bulundu.

Kaynak: AA

