Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza! Ekipler Sevk Edildi

Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı Gişeleri'nde, bir yolcu otobüsü geçiş sırasında otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA