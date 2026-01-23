Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza! Ekipler Sevk Edildi
Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkiinde otomobil ve otobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı Gişeleri'nde, bir yolcu otobüsü geçiş sırasında otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
