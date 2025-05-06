'Uçan Adam Sabri' Hayatını Kaybetti

Türk televizyon tarihinin renkli ve unutulmaz isimlerinden Sabri Yıldız, hayata veda etti. Kanal D'de yayınlanan Esra Ceyhan'ın programında "Allah Allah" nidalarıyla kendini yere atarak "havada durduğunu" iddia eden ve bu anlarıyla viral olan Sabri Yıldız, "Havada durdum şahitlerim var" repliğiyle Türkiye'nin internet kültüründe kendine özel bir yer edinmişti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Yıldız'ın vefat haberi, YouTuber Testo Taylan tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Geçtiğimiz aylarda Sabri Yıldız'ı evinde ziyaret eden Testo Taylan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun, açıksözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti."

Sabri Yıldız’ın ölüm haberi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SABRİ YILDIZ KİMDİR?

Sabri Yıldız, Türk televizyon tarihinin en ilginç ve renkli karakterlerinden biri olarak tanınan, "Uçan Adam" lakaplı bir fenomendir. 2000’li yıllarda Kanal D’de yayınlanan Esra Ceyhan’ın sunduğu “Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye” adlı programda sergilediği sıra dışı hareketlerle Türkiye’de geniş bir ün kazandı.

NEDEN ÜNLÜ OLDU?

Sabri Yıldız, programda “havada durabildiğini” iddia ederek yaptığı gösterilerle dikkat çekti. “Allah Allah” nidaları eşliğinde kendini yere atarak “havada durduğunu” öne sürmüş, bu anlar hem stüdyodakiler hem de izleyiciler arasında şaşkınlık ve kahkaha yaratmıştı. Özellikle “Havada durdum, şahitlerim var!” repliği, Türkiye’nin internet ve popüler kültüründe bir geyik olarak yerleşti ve viral oldu. Bu performansları, sosyal medyanın henüz yaygın olmadığı bir dönemde bile dilden dile yayılarak Sabri Yıldız’ı bir halk figürü haline getirdi.