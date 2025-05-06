'Uçan Adam Sabri' Hayatını Kaybetti

"Havada durdum şahitlerim var" repliğiyle Türkiye'nin internet fenomenlerinden biri olan ve 'Uçan Adam' lakabıyla tanınan Sabri Yıldız, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm haberini YouTuber Testo Taylan sosyal medya hesabından duyurdu.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:

Türk televizyon tarihinin renkli ve unutulmaz isimlerinden Sabri Yıldız, hayata veda etti. Kanal D'de yayınlanan Esra Ceyhan'ın programında "Allah Allah" nidalarıyla kendini yere atarak "havada durduğunu" iddia eden ve bu anlarıyla viral olan Sabri Yıldız, "Havada durdum şahitlerim var" repliğiyle Türkiye'nin internet kültüründe kendine özel bir yer edinmişti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Yıldız'ın vefat haberi, YouTuber Testo Taylan tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Geçtiğimiz aylarda Sabri Yıldız'ı evinde ziyaret eden Testo Taylan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun, açıksözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti."

'Uçan Adam Sabri' Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Sabri Yıldız’ın ölüm haberi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SABRİ YILDIZ KİMDİR?

Sabri Yıldız, Türk televizyon tarihinin en ilginç ve renkli karakterlerinden biri olarak tanınan, "Uçan Adam" lakaplı bir fenomendir. 2000’li yıllarda Kanal D’de yayınlanan Esra Ceyhan’ın sunduğu “Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye” adlı programda sergilediği sıra dışı hareketlerle Türkiye’de geniş bir ün kazandı.

NEDEN ÜNLÜ OLDU?

Sabri Yıldız, programda “havada durabildiğini” iddia ederek yaptığı gösterilerle dikkat çekti. “Allah Allah” nidaları eşliğinde kendini yere atarak “havada durduğunu” öne sürmüş, bu anlar hem stüdyodakiler hem de izleyiciler arasında şaşkınlık ve kahkaha yaratmıştı. Özellikle “Havada durdum, şahitlerim var!” repliği, Türkiye’nin internet ve popüler kültüründe bir geyik olarak yerleşti ve viral oldu. Bu performansları, sosyal medyanın henüz yaygın olmadığı bir dönemde bile dilden dile yayılarak Sabri Yıldız’ı bir halk figürü haline getirdi.

ATV'nin Fenomen Dizisinde Büyük Veda! İki Başrol Oyuncusu Birden AyrılıyorATV'nin Fenomen Dizisinde Büyük Veda! İki Başrol Oyuncusu Birden AyrılıyorYaşam

Etiketler
fenomen
Son Güncelleme:
7 İlde IŞİD Operasyonu; 27 Gözaltı Kararı 7 İlde IŞİD Operasyonu; 27 Gözaltı Kararı
Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor
Prof. Dr. Ahmet Ercan Hastaneye Kaldırıldı Prof. Dr. Ahmet Ercan Hastaneye Kaldırıldı
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Adidas ve Nike'a Rakipti: Ünlü Spor Ayakkabı Markası Satıldı Adidas ve Nike'a Rakipti: Ünlü Spor Ayakkabı Markası Satıldı
Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi
Ford Otomotiv Harekete Geçti! Tarih Netleşti, Kapa Bildirildi Ford Otomotiv Harekete Geçti! Tarih Netleşti, Kapa Bildirildi
İkinci El Araç Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü İkinci El Araç Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü
Her Evde Kullanılan Ünlü Çaydanlık Markası Zehir Saçıyor: Tüm Satışları Durduruldu Her Evde Kullanılan Ünlü Çaydanlık Markası Zehir Saçıyor: Tüm Satışları Durduruldu