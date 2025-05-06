Prof. Dr. Ahmet Ercan Hastaneye Kaldırıldı

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna-Hersek’te yüksek tansiyon nedeniyle ölümden döndü. Ünlü profesör, hastaneye kaldırıldı. Daha önce kalbine stent takılan Ercan’ın sağlık durumu gözlem altında stabil şekilde takip ediliyor.

BOSNA HERSEK'TE FENALAŞTI

Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna Hersek’te tansiyonunun aniden yükselmesi sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boyundan bele kadar yayılan şiddetli sırt ağrısı ve 22/12 seviyelerine çıkan tansiyon nedeniyle ambulansla Saraybosna’daki hastaneye götürüldüğünü aktardı.

'BEYİN KANAMASI ATLATTIM'

Prof. Ercan, resmi X hesabından şunları yazdı:

"Bosna-Hersek’te boyundan bele omurilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."