7 İlde IŞİD Operasyonu; 27 Gözaltı Kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı IŞİD soruşturması kapsamında, 5’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, Suriye ve Irak’ta terör örgütü IŞİD adına faaliyette bulundukları ve örgüte maddi kaynak sağladıkları tespit edildi.
Ankara'da IŞİD terör örgütüne yönelik 2 ayrı soruşturma kapsamında 5'i Türk vatandaşı, 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, Suriye ve Irak'ta IŞİD adına faaliyette bulundukları tespit edilen 5'i Türk vatandaşı 27 şüpheli belirlendi. IŞİD terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suretiyle 'Terörizmin finansmanı' suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde, eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülüyor.
Kaynak: İHA
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