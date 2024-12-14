Üç Zincir Markete Büyük Şok! Tarihi Geçmiş Ürünler Başlarını Yaktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler neticesinde üç zincir market şubesi iki gün süreyle mühürlendi. Bu marketlerde temel gıda ürünleri dahil birçok ürünün son tüketim tarihinin geçtiği tespit edildi.

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Üç Zincir Markete Büyük Şok! Tarihi Geçmiş Ürünler Başlarını Yaktı

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre zabıta ekiplerince sürdürülen denetimlerde, üç zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş un, acı sos, patlamış mısır, içli köfte, bisküvi, çikolata, beyaz peynir, sosis ve meşrubat gibi ürünler bulunduğu tespit edildi.

İKİ GÜNLÜK MÜHÜRLEME

Yasal işlem başlatılarak üç zincir marketin şubesi iki gün süreyle ticari faaliyetleri durdurularak, mühürlendi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik zabıta ekipleriyle Alanya'daki tüm gıda işletmelerinde denetimlerine devam ettiklerini belirtti.

HALK SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATILIYOR

Bu kapsamda üç işletmeye halk sağlığını tehlikeye attığı için idari para cezası uygulandığını ve mühürleme işleminin yapıldığını kaydeden Özçelik, tüm işletmelerin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

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Kaynak: AA

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