Türkiye’yi Ayağa Kaldıran Taciz Davasında Pişkin Savunma! ‘Bir Şansı Daha Hak Etmiyor muyum Başkanım’

Taksim’in göbeğinde sokak ortasında yürüyen bir genç kızın önüne keserek, taciz eden Ömer Konu ve Semir Tarhan, hakim karşısına çıktı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuklu sanık Semir Tarhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmaya aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi ve CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı’nın avukatları da katıldı.

“DENGEM KAYDI, BİRLİKTE YERE DÜŞTÜK”

Taciz ettiği İremşan A.’yı tanımadığını belirten Semir Tarhan, kötü niyetli olmadığını iddia ederek, genç kızın yanına yardım amacıyla yaklaştığı, o sırada ayağının kaydığını savundu. Tarhan “Ben alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum. Dengem kaydı, birlikte yere düştük. O İstanbul'da oturuyor, ben Tarsus'ta oturuyorum. Daha önce hiç karşılaşmadık” dedi.

“O KADAR İNSAN İÇİNDE İSTİSMARDA BULUNACAK DEĞİLİM”

Tarhan, hakimin “Mağdurun üzerinde bir süre duruyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Alkollüyken işlediğin suçların cezasını da indirim olmadan alıyorsun. Başka savunman yok mu?” sorusuna şöyle cevap verdi: Pişmanım. O kadar insan içinde istismarda bulunacak değilim.

“KIZ GELDİ, BANA DA ISMARLAR MISINIZ? DEDİ”

İstanbul'a 8 ay önce geldiklerini belirten diğer tutuklu şüpheli Ömer Konu ise kendini şöyle savundu: Semir bana 'Gel seni Taksim'e götüreceğim.' dedi. İlk defa Taksim'i görecektim, biraz heyecanlıydım. Biz midye yiyorduk. Kız geldi, 'Bana da ısmarlar mısınız?' dedi. Sonra Semir'le muhabbet etmeye başladılar. Ben öndeydim. Yanıma geldiler, köşeyi geçtiler. Bir anda yere düştüler. Ben ne olduğumu anlayamadım.

Konu, genç kıza cinsel amaçlı bakmadığını belirterek, kendisine 400-500 lira verdiğini iddia etti.

Mahkemede izlenen görüntülere ilişkin “Kız mı, erkek mi olduğunu hatırlamıyorum. Bir anda oldu bitti, detay hatırlamıyorum” diyen Konu’nun ifadesindeki çelişki dikkat çekti.

“DOKUNMADIM AMA DOKUNMUŞSUN”

Savcı, Konu'ya “Az önce hatırlamıyorum demedin. 'Namusum şerefim üzerine dokunmadım' dedin ama dokunmuşsun. O kadar çocuğunu öne katıyordun. Görüntülerde kolundan çekiyorsun” dedi.

Konu ise “Bir şansı daha hak etmiyor muyum başkanım? Normal şartlarda böyle bir olay başıma gelse elimi kolumu kırar, öyle karşınıza çıkardım” ifadelerini kullandı.

İki şüphelinin tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme, dosyada görevsizlik kararı verip, davanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Kaynak: AA