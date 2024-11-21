Sinan Ateş'in Ablası Selma Ateş'e Saldırıyı Azmettirmişti! Ev Hapsindeyken Cinayet İşledi
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt isimli şahıs elektronik kelepçeliyken cinayet işledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlattı.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldıran kişiye para verdiği tespit edilen Servet Bozkurt'un elektronik kelepçeli olarak ev hapsindeyken eşini ve eşinin sevgilisi olduğu düşündüğü kişiyi öldürdü.
Habertürk'ün aktardığına göre, elektronik kelepçesini kırıp atan Bozkurt kayıplara karıştı. Çifte cinayetin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: Habertürk
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