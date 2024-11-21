Nasuh Mahruki’nin Tutuklanma Kararı 'Görüntülenme Sayısı'ndan Çıktı: Pes Dedirten Gerekçe

YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medyadan eleştirdiği için tutuklanan Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesinde; paylaşımlarının "kamu barışını bozmaya elverişli" olduğu ifade edildi.

GÖRÜNTÜLENME SAYISI DA DİKKATE ALINDI

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararında paylaşım içerikleri ve görüntülenme sayılarını da dikkate aldığı görüldü.

DÜN TUTUKLANDI

YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medya paylaşımıyla eleştiren ve hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılan ünlü dağcı, yazar, AKUT kurucularından Nasuh Mahruki, dün tutuklanmıştı.

İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Paylaşımı yaptığı 12 Kasım'da evine polislerin geldiğini duyuran Mahruki dün sabah gittiği adliyede verdiği ifadede, "... ülkemizde daha önceki yıllarda yapılan seçimlere ilişkin deneyimlerimiz ve dünyada elektronik sayım sistemi ile yapılan seçimler neticesinde oluşan seçimlere ilişkin güvensizlik ortamı hususlarını göz önünde bulundurup elektronik oylama sisteminin ülkemiz açısından adil ve dürüst bir seçim yapılması adına riskli olduğunu belirtmek amacı"nda olduğunu söylemişti.

Kaynak: ANKA