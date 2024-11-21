AKP Beylikdüzü İlçe Başkanlığına Saldıran Şahıs Yakalandı! 'Alkollüydüm, Hatırlamıyorum'

AKP Beylikdüzü İlçe Başkanlığının camını 2 kaldırım taşı atarak kıran şüpheli tespit edildi. Saldırıyı 17 Kasım'da saat 02.00 sıralarında gerçekleştiren şahsın E.Z. (23) olduğunu belirleyen polis, zanlıyı Başakşehir'deki ikametinde yakaladı.

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Yapılan aramada kullanıma hazır bir uyuşturucu madde ve sigara kağıdı, 1 telefon ile zanlının saldırı anında üzerinde bulunduğu değerlendirilen beyaz renkli ayakkabı ve şişme mont ele geçirildi. Saldırganın sorgulamasında "hakaret" suçundan arandığı, "açıktan hırsızlık", "mala zarar verme" ve "yağma"dan geçmiş tarihli kaydının bulunduğu tespit edildi.

PSİKİYATRİ TEDAVİSİ ALIYOR

İfadesi alınan şahsın, psikiyatri tedavisi gördüğünü, hastanede kız arkadaşı ile kavga ettiğini ve olay gecesi aşırı alkollü olduğu için olayı nasıl gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söylediği ifade edildi. Ayrıca yapılan kontrollerde E.Z'nin bu yıl içinde bir hastanenin "psikiyatri" bölümünde 4 kaydı bulunduğu belirlendi.

Konuyla ilgili tahkikat işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA