Kılıçdaroğlu Saldırının Ardından Ateş Ailesiyle Görüştü

GERÇEK GÜNDEM

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında kararın açıklanması beklenirken Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ile eşi Melih'e bir kişi saldırı düzenledi. Saldırgan etraftakiler tarafından etkisiz hale getirilirken ekipler tarafından gözaltına alındı.

Ankara'da işçilerin eylemine destek veren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tekrar mahkemeye dönerken, saldırı haberini aldı. Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre; Kılıçdaroğlu, hızla Ateş ailesinin yanına geçti.

Kılıçdaroğlu'nun karar açıklanırken salonda olacağı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem