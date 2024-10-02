Sinan Ateş'in Ablası Selma Ateş'e Saldırı

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında kararın açıklanması beklenirken Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ile eşi Melih'e bir kişi saldırı düzenledi. Saldırgan etraftakiler tarafından etkisiz hale getirilirken ekipler tarafından gözaltına alındı.

'BİR ANDA SALDIRDI'

Selma Ateş, otururken bir anda saldırıya uğradığını açıkladı. Selma Ateş, "Biz bunun yaşanacağını söyledik. Bize saldıracaklarını söyledik. Bir genel başkanın yanında saldırdılar bize" dedi.

'SUSMAYACAĞIM'

Selma Ateş saldırıya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Birisi geldi arkadan saldırdı, bir anda saldırdı. Eşimde karşılık verdi. Arkada birileri de videoya çekiyormuş. Bu saldırıya uğrayacağımı biliyordum. Daha önce sinyallerini verdiler. Bu kadar aleni bir saldırının polisin içinde yapılması 'Adalet nerede?' sorusunu sorduruyor.

Adalet diye bir şey yok, 70 yaşındaki annemi düşürdükleri duruma bakın. Kardeşim katledilmiş susayım mı? Sizin bir yakınınız katledilirse siz susun ama ben susmayacağım."

'BEYAZ KAPÜŞONLU, İSMİ MERTCAN'

Ateş ailesinin avukatı Şeyda Şahin saldırganın sessizce yaklaştığını belirtti. Saldırganın isminin Mertcan olduğunu söyleyen avukat Şahin'in açıklaması şöyle:

"Selma Ateş, Milli Yol Partisi Genel Başkanı ile otururken beyaz kapüşonlu, sanık yakını olduğunu öğrendiğimiz şahıs saldırı düzenledi. Bu kadar polis neden var? Neden müdahale etmiyor? Ateş ailesinin kökünü mü kurutmaya çalışıyorlar? Bu insanlar bu cüreti nasıl bulabiliyorlar?"

Şahin, Selma Ateş'in eşinin darp raporu almak için hastaneye gittiğini ve şikayetçi olacaklarını belirtti.

'SIRA BİZE Mİ GELDİ?

Saldırı sonrası Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise güvenlikler eşliğinde olay yerinden uzaklaştırıldı. Ayşe Ateş, saldırıdan sonra, "Sinan'ı öldürdüğünüz yetmedi sıra bize mi geldi?" dedi.

Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından ise saldırı hakkında şunları dile getirdi:

"Bugün fiziki müdahale oldu, yarın ateşli silah kullanılmayacağı meçhul. Gerçeği bile bile yalan konuşup iftira atacak kadar midesiz, bir kadına saldıracak kadar haysiyetsiz ve şerefsizler. Bugün fizikî müdahale gerçekleşti. Yarın ateşli silahla saldırı gerçekleşmeyeceğinin garantisi var mı? Onca polisin arasında, adliyenin bahçesinde bunu yapanlar yarın bir gün sokakta yalnız yürürken neler yapmaz. Sinan’ı aldılar, Musa Baba’mızı aldılar, şimdi sıra Saniye Anne’mizde mi, Sinan’ın kardeşlerinde mi? Soyumuzu mu kurutacaklar? Bu katillere, vandallara, vahşilere kim dur diyecek?"