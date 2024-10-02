Kocaeli'de Yangın Paniği! 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 8 kişi dumandan etkilendi.

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Kocaeli'de Yangın Paniği! 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 5211. Sokak'taki 5 katlı binanın zemin katında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina dumanla dolarken, ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ederken, bir yandan da merdivenli araçla binada yaşayan ve dumandan etkilenen Mehmet K., Seyran K., Şeyma Nur K., Mediye K., Sercan E., Agah E., Gülten E. ve Emine A.'yı tahliye etti. Dumandan etkilenen 8 kişiden 3'üne olay yerinde ayakta müdahale edilirken, 5'i tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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