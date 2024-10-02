Genç Kadının Şüpheli Ölümü! Cansız Bedeni Yatağında Bulundu

Antalya merkezde yaşayan 23 yaşındaki Zehra Gün isimli genç kadın, iddiaya göre dün akşam geç saatlere kadar butiğin üst katında erkek arkadaşıyla alkol aldı. Sabah iş yerini açmak için kalkan erkek arkadaşı genç kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE SAPTANACAK

Genç kadının cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurum'una gönderildi

Zehra Gün'ün Antalya'da bir güzellik merkezinde çalıştığı bildirildi.

Kaynak: İHA