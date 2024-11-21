Araçta Mahsur Kalan Çocuğu Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştılar

Ordu'da babasının kamyonetinde mahsur kalan çocuğu kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Çocuğun korku dolu anları kameraya yansıdı.

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Ordu'da marketten alışveriş yapan babasının kamyonette bıraktığı 2 yaşındaki çocuk, aracın yedek anahtarıyla kapıları kilitleyince mahsur kaldı. Çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün saat 10.00 sıralarında Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda Barış Çakmak isimli vatandaş, Rus Pazarı mevkisinde 52 ED 506 plakalı kamyonetini yol kenarında çalışır vaziyette bırakıp alışveriş yapmak için ayrıldı. Barış Çakmak’ın araçta bıraktığı kızı, sağ ön koltuktaki aracın yedek anahtarıyla oynarken kapıları kilitledi. Kısa süre sonra aracının yanına gelen Çakmak, kapıları açamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, çeşitli ekipmanlar yardımıyla kilitli kapıyı yarım saatlik uğraş sonucu açarak çocuğu sağlıklı şekilde dışarıya çıkardı. Çocuğun korku dolu anları ise kameralara yansıdı.

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