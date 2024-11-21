Boks Federasyonu Başkanı 'Çürüme'yi Şikayet Etti! Gerçek Gündem Muhabiri Rıfat Kırcı, Yarın Hakim Karşısında

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç hakkındaki usulsüzlük iddialarını haberleştiren Gerçek Gündem muhabiri Rıfat Kırcı'nın kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması yarın görülecek.

TCK'NIN 53. MADDESİNDEN CEZA İSTENİYOR

Gözgeç'in şikayeti üzerine açılan ve İstanbul Anadolu 86. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada Kırcı’nın sosyal medya hesabında kullandığı "çürüme" ifadesi gerekçe gösteriliyor. Kırcı'nın siyasi yasak olarak da bilinen Türk Ceza Kanunu 53. maddesi gereğince cezalandırılması talep ediliyor.

SUÇ DUYURUSUNUN HABERİNİ YAPMIŞTI

Kırcı’nın söz konusu haberi 16 Ağustos 2023 tarihinde o dönem muhabiri olduğu Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlandı. Eyüp Gözgeç hakkında yolsuzluk iddiasıyla yapılan suç duyurusunun yer aldığı haberde “Sayıştay, Devlet Denetleme Kurumu, EPDK başkanlarının ve AKP Genel Başkan Yardımcısı'nın onur kurulu üyesi olduğu Türkiye Boks Federasyonu yolsuzluk skandalıyla çalkalanıyor. Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç hakkında görevi kötüye kullanma ve zimmete para geçirme iddialarıyla suç duyurusunda bulunulurken Spor Bakanlığı'nın da dolandırıldığı iddialar arasında” ifadelerine yer verildi.

Kırcı söz konusu haberini sosyal medya hesabından paylaşırken “Ülkenin her kurumunda çürüme devam ediyor. Onur kurulunda Sayıştay Başkanı ve Devlet Denetleme Kurumu Başkanı'nın da yer aldığı Türkiye Boks Federasyonu yolsuzluk suçlamasıyla sarsılıyor. Suç duyurusuna göre Başkan Eyüp Gözgeç çocukların ödediği paraları kendi hesabına geçirdi” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem