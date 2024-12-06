Türkiye'ye Bir Günde 3 Gümrük Reddi... Antep Fıstığından Sonra Onlarda da 'Zehir' Çıktı!

Geçtiğimiz aylarda içinde aflatoksin bulunması nedeniyle İtalya'dan geri gönderilen Antep fıstıklarının ardından Türkiye'den iki ürün daha gümrük kapısından geri dönmek zorunda kaldı. Dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den giden ürünlerle ilgili "ciddi" uyarısıyla 3 adet "gümrük reddi" bildirimi açıklandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; RASSF sitesinde sitesinde yayımlanan 2024.8993 numaralı Bulgaristan’a yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kuru incirlerde Aflatoksin tespit edildi. Bildirimde yer alan bilgilere göre maksimum 6.0 µg/kg - ppb olması gereken ‘Aflatoksin B1’miktarı B1 33.0+/-9.9 olarak tespit edildi.

OLMASI GEREKENİN ÇOK ÜSTÜNDE

2024.8994 numaralı bildirimde ise Türkiye’den Bulgaristan’a yollanan narlarda asetamipirid ve sulfoxaflor maddeleri tespit edildi. RASSF’deki bilgilere göre izin bir üründe izin verilen asetamipirid miktarının maksimum 0.01 mg/kg – ppm olması gerekiyor.

Yapılan testler sonucu bu miktar narlarda 0.123+/-0.062 mg/kg – ppm olarak tespit edildi. Benzer şekilde maksimum 0.01 0.01 mg/kg – ppm olması gereken sulfoxaflor miktarı ise 0.057+/-0.029 mg/kg – ppm olarak tespit edildi.

2024.8995 numaralı İtalya’ya yönelik bildirimde yer alan bilgilere göre de Türkiye’den ihraç edilen kuru incirlerde ‘Aflatoksin B1’ tespit edildi. Yapılan testler sonucunda maksimum 6 µg/kg - ppb olması gereken Aflatoksin B1 miktarı, yaklaşık 2 katı kadar, 11,8 µg/kg – ppb olarak belirlendi.

Kaynak: Sözcü